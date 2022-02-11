حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ 1300 مواطن بالفشن فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي"الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية لاجودة مركز الفشن، مكونة من 9عيادات فى 8 تخصصات (الباطنة،الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان ،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1320 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 94،معمل طفيليات 62،حالات الأشعة 3، استصدار 8 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 3حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى ،فيروس كورونا، السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة )،أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.