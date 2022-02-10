إزالة 111 حالة تعدٍ بالبناء المخالف ضمن أعمال الموجة الـ19 بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجه الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 111 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 21 ألفا و264 متر مبانٍ و9 أفدنة و7 قراريط بنطاق المحافظة.



أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ19 وأسفرت عن إزالة 106حالات تعدٍ بمساحة 21 ألفا و264 متر مبانٍ و5 حالات تعدٍ بمساحة 9 أفدنة و7 قراريط بمراكز (كفر صقر - منيا القمح - ههيا - الحسينية - أبو حماد - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق - أبو كبير - الزقازيق) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.