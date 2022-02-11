حملات تموينية على المخابز وثلاجات بيع اللحوم لضبط الأسواق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبوكبير بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز وأسفرت عن تحرير المخالفات الآتية: محضر رقم 2362 جنح ضد مواطن لحيازته 21 شيكاره دقيق بلدي مدعم بغرض بيعهم في السوق السوداء وتم تسليمه إلى مستودع دقيق ، وثلاث محاضر اخري لثلاثة منشآت بيع ازيد من التسعيرة.

كما قامت إدارة تموين الحسينية بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة لضبط الأسواق أسفرت عن تحرير عدة محاضر منها محضر رقم 2187 جنح الحسينية ضد صاحب ومدير مسؤل لمستودع بوتاجاز بالاخيوه لعدم كتابة لوحة إسترشاديه على واجهة المستودع، محضر رقم 2188 جنح الحسينية بعزبة المناجاة صاحبة محل وثلاجة لبيع الأسماك المجمده والطازجه لعدم حملها شهادة صحية ، محضر رقم 2189 جنح الحسينية ضد صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لإدارة ثلاجة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتحرير تقرير مخبز بلدي نصف آلي بالفخفاخ الظواهرية ملك وإدارة ص ع إ لعدم إعطاء المواطن بون الصرف الخاص بالخبز. كما تم تحرير تقرير مخبز بلدي نصف آلي بالظواهرية ملك وإدارة إ ا أ لعدم نظافة آواني العجين، تقرير مخبز بلدي نصف آلي بإصلاح تيمور وإدارة ع ص ر لعدم الإعلان عن بيانات المخبز ، تقرير مخبز بلدي نصف آلي بناحية منشأة ابو عمر لعدم إعلان عن بيانات المخبز.

كما قامت إدارة تموين كفر صقر الرقابه التموينه بتحرير محضر رقم 1549 جنح كفر صقر ضد احد أصحاب مطاعم اللحوم لحيازته وإستخدامه لحوم منتهيه الصلاحية ومجهولة المصدر وتم التحفظ علي 35 كجم لحوم وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.