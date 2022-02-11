اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 04:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حديقة الحيوان: 70 ألف زائر يوميًا والاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:15 م
حديقة الحيوان: 70 ألف زائر يوميًا والاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة حديقة الحيوان
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين بمناسبة إجازة منتصف العام وذلك للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف رجائى، أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال وهى تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الألفية والتصوير معها أيضا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

وعلى صعيد الحياة البرية قال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة، إنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التى لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا وايضا بالاعتماد على خطة الاكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر حيت تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف، كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الاثرية فيها.

أكد رئيس حديقة الحيوان، أن العاملين فى الحديقة يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة الزائرين، مشيرا إلى أن تذكرة دخول الحديقة 5 جنيهات فقط وعدد الزائرين يتجاوز 70 ألفا يوميا منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

 

 


الزراعة

حديقة الحيوان

العام الدراسى

وزارة الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الزراعة" يبحثان مستجدات تطوير حديقتى "الحيوان" و"الأورمان"

الخميس، 10 فبراير 2022 11:18 ص

عنتر وعبلة ونوسة عاملين إيه ببيت السباع فى الطقس السيئ.. جولة بحديقة حيوان كفر الشيخ

الخميس، 27 يناير 2022 05:37 م

شوف الراكون عمل إيه عشان ياخد الأكل من زوار حديقة حيوان الجيزة.. فيديو

الخميس، 27 يناير 2022 01:45 م

بمناسبة ذكرى افتتاحها.. سألنا الشباب عن ذكرياتهم فى حديقة الحيوانات

الثلاثاء، 25 يناير 2022 07:00 م

حديقة الحيوانات تنقذ طيورا بحرية مهددة بالانقراض بعد تسرب نفطى ببيرو.. صور

الإثنين، 24 يناير 2022 10:17 ص

محمد رجائي: حديقة حيوان الجيزة من التراث وماضون فى تطويرها لإعادة قيمتها

السبت، 22 يناير 2022 01:37 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة