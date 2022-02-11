جو بايدن يطالب الرعايا الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا

كتب أحمد عرفة

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الرعايا الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة اكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يسوء سريعا وعلى الأمريكيين المغادرة فورا .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيتم تقديم قروض للمواطنين الأمريكيين الراغبين في العودة من أوكرانيا .

وقبلها قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتائج محادثاته بشأن أزمة أوكرانيا.

وفى وقت سابق أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضجة في وسائل الإعلام عقب مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان موضوع تصريحاته غير متوقع، وفقا لشبكة سي إن إن.

اختار الرئيس الروسي "اتفاقيات مينسك" وهو بروتوكول لوقف إطلاق النار وقعته أوكرانيا وروسيا في عام 2015 وما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه الالتزام بها لتدور حوله التصريحات.