البيت الأبيض: ماكرون أبلغ بايدن بنتائج محادثاته بشأن أزمة أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتائج محادثاته بشأن أزمة أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضجة في وسائل الإعلام عقب مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان موضوع تصريحاته غير متوقع، وفقا لشبكة سي إن إن.

اختار الرئيس الروسي "اتفاقيات مينسك" وهو بروتوكول لوقف إطلاق النار وقعته أوكرانيا وروسيا في عام 2015 وما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه الالتزام بها لتدور حوله التصريحات.

قال بوتين: "أما بالنسبة لاتفاقيات مينسك، فهل هي على قيد الحياة وهل لها أفق أم لا؟ أعتقد أنه ببساطة لا يوجد بديل آخر. أكرر مرة أخرى، في كييف، إما يقولون إنهم سوف يمتثلون، أو يقولون إن هذا سيدمر بلدهم".

وأضاف بوتين: "صرح الرئيس الحالي مؤخرًا أنه لا يحب أي نقطة واحدة من اتفاقيات مينسك هذه سواء أعجبك ذلك أو لا يعجبك، "إنه واجبك يا جميل". يجب أن تتحقق الاتفاقية، ولن تنجح بطريقة أخرى".