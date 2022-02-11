وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و788 ألفا و906 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.1 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ915 ألفا و430 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ636 ألفا و338 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 506 آلاف و520 وفاة.