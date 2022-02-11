جبروت امرأة.. سيدة تخطف سائق توك توك في البحيرة وتؤكد: علشان زعلني (فيديو)

البحيرة - ناصر جودة

شهد مركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة واقعة غريبة، حيث قامت سيدة باختطاف سائق توك توك أثناء عمله بمعاونة عدد من الأشخاص، بعد استدراجه واقتياده إلى الإسكندرية والمطالبة بفدية بإطلاق سراحه.

واعترفت السيدة المتهمه خلال التحقيقات بجريمتها في حق المجنى عليه لوجود خلافات قديمة بينهما، قائلة: "زعلنى خطفته"، إلا أن قوات الأمن قامت بتحريره وإلقاء القبض على المتهمين.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوحمص بلاغا بانقلاب مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية"بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها، وحضور أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز الذى قرر بأن مركبة "التوك توك" ملك شقيقه.

واتهم شقيق المجنى عليه سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة "التوك توك" بمحل الواقعة.

وأضاف بقيام المذكورة بالاتصال به من هاتف شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو فـى حقها.

وأسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة خاصة بالمتهمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجنى عليه مُقيد اليدين وأمكن ضبط 6 أشخاص "بينهم المتهمه المذكورة وبحوزتهم 73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجنى عليه - عقد بيع إبتدائى لشقة بتوقيع المجنى عليه- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - سيارة "مُرخصة بإسم شقيق أحد المتهمين".

والمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف المشار إليه بين المجنى عليه والمتهمه، حيث قامت المتهمه بالإتفاق مع باقى المتهمين على إستدراج المجنى عليه لمحل الواقعة وإختطافه.