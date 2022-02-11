جبروت امرأة.. سيدة تعترف: "سائق توك توك زعلني فخطفته"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترفت سيدة باختطاف سائق توك توك بمساعدة آخرين في البحيرة، وذلك لوجود خلافات قديمة بينهما، قائلة:"زعلني خطفته"، إلا أن الشرطة حررته وضبطتها.

تلقى مركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بلاغا بانقلاب مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية"بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها، وحضور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) وقرر بأن مركبة "التوك توك" ملك شقيقه (مقيم بدائرة المركز) واتهم (سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة "التوك توك" بمحل الواقعة، وأضاف بقيام المذكورة بالاتصال به من هاتف شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو فـى حقها.

أسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة خاصة بالمتهمه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجنى عليه مُقيد اليدين وأمكن ضبط ( عدد 6 أشخاص "بينهم المتهمه المذكورة) وبحوزتهم (عدد 73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجنى عليه - عقد بيع إبتدائى لشقة بتوقيع المجنى عليه- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - سيارة "مُرخصة بإسم شقيق أحد المتهمين").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف المشار إليه بين المجنى عليه والمتهمه، حيث قامت المتهمه بالإتفاق مع باقى المتهمين على إستدراج المجنى عليه لمحل الواقعة وإختطافه.