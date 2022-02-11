جارديان: استقالة أول امرأة تتولى قيادة شرطة لندن جاءت بسبب سلوك الضباط

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البربطانية، إن كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة البريطانية لندن ستتنحى عن منصبها بعدما اتهمها عمدة لندن بالفشل فى التعامل مع ثقافة العنصرية وكراهية النساء داخل أكبر قوة بريطانيا.

وأشارت الجارديان إلى أن الإعلان عن استقالة ديك الدراماتيكية جاء بعد ساعات من تصريحاتها فى مقابلة إذاعية بأنها ستظل فى منصبها، وأن لديها خطة للتخلص من الثقافة السامة فى الشرطة. لكن عندما أخبرت إدارة المدينة مساعديها بأن الخطة غير كافية، قررت المفوضة مقاطعة اجتماع مواجهة كان مقررا مساء أمس، وقررت الاستقالة بدلا من ذلك.

وكان عمدة لندن صديق خان قد أبلغ ديك الأسبوع الماضى بأن عليها أن تقوم سريعا بإصلاح شرطة سكوتلاند يارد وإلا ستفقد تأييده لقيادتها. وقد اهتزت ثقته فيها ووصلت إلى مرحلة حرجة بسبب الفضيحة فى مركز شرطة تشار كروس حيث تبادل الضباط رسائل عنصرية وجنسية ومهينة للمرأة وتنطوى على إسلاموفوبيا. وتم ترقية اثنين من الضباط الذين تم إجراء التحقيق بشأنهم، بينما سمح لتسعة آخرين بالخدمة فى شرطة لندن.

وجاءت استقالة مفوضة شرطة لندن بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان شرطة ميت إجراء تحقيق جنائى فى حفلات داوننج ستريت، والذى يمكن أن يؤدى إلى تغريم رئيس الحكومة وعشرات من العاملين بداوننج ستريت.

وقادت ديك، التى أصبحت أول امرأة تقوض شركة لندن فى تاريخها المستمر منذ 193 عاما، القوة منذ عام 2017، وكان من المقرر أن تنهتى فترتها كمفوضة فى إبريل هذا العام. وكان عقدها قد تم مده فى سبتمبر الماضى لمدة عامين حتى 2024، وذلك من قبل وزيرة الداخلية بريتى باتل، وهو ما أيده خان.