تعرف على أسعار الكيلو وات لشحن السيارات الكهربائية

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن تكلفة شحن السيارات الكهربائية والأسعار التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفيما يلي سعر الكيلو وات ساعة للسيارات الكهربائية على الجهد المنخفض والمتوسطة وحتى 50 كيلو وات:

أولاً: بالنسبة لشحن الأتوبيسات الكهربائية:

1- جنيه للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط.

2- 121.3 قرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض.

ثانيا: بالنسبة للشحن المنزلي للسيارات الكهربائية تبلغ تكلفة الكيلو وات بنفس السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنه 2020.

ثالثا: بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب:



1- فى حالة تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.

2- فى حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض، تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 23 ك وات للشاحن فـي الأماكن التي يعنى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، ويبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة، ويبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 47 قرشا لكل كيلو وات ساعة، سعر تعريف الشحن 169 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

3- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك.وات للشاحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بالدفع، ويبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 67 قرشا لكل كيلو وات ساعة، سعر تعريف الشحن 189 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

4- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 ك وات، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 253.7 قرش لكل كيلو وات ساعة، سعر تعريف الشحن 375 قرشا لكل كيلو وات ساعة.