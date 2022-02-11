تعرفى على أفضل نظام غذائي بعد الولادة

كتبت - ميرفت رشاد

يحتاج الجسم بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية إلى وقت للشفاء والتعافي، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي بعد الولادة على التعافي وتعزيز مستويات الطاقة لديك، وتشتمل خطة النظام الغذائي الصحي على البروتين والحديد والألياف والماء، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

الأطعمة التي تساعد على التعافي سريعاً بعد الولادة

البروتين

التركيز على الأطعمة الغنية بالجليسين، وهو أحد الأحماض الأمينية الموجودة فى اللحوم والبروتين، ويساعد الجليسين في إعادة بناء وتقوية الأنسجة الضعيفة مثل المعدة والحوض والثدي، ويوجد الجليسين بشكل أساسي في العظام والأنسجة الضامة للحيوانات ، مثل جلد الدجاج ومرق العظام واللحوم، ويجب إدراج البروتين في كل وجبة مثل البيض والزبادي اليوناني وزبدة الفول السوداني والأسماك واللحوم والمكسرات كلها مصادر جيدة، تشمل مصادر البروتين النباتية الأخرى الفول والحبوب الكاملة.

الحديد:

تشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة من كل 5 نساء تعاني من نقص الحديد وقد يستمر هذا النقص فى الحديد خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى أنكِ تفقدين الدم أثناء الولادة، لذا تناولي الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبد ولحم البقر والبقوليات والسبانخ وكلها مصادر جيدة، مع تذكر أن المصادر النباتية للحديد ، مثل السبانخ، لا يتم امتصاصها بكفاءة مثل الحديد الموجود في اللحوم - ولكن فيتامين C يمكن أن يساعد في زيادة هذا الامتصاص ، لذا أضيفي الأطعمة الغنية بفيتامين C ، مثل عصير الليمون أو الفلفل أو الفراولة ، إلى الوجبة.

الألياف :

الألياف والماء هما أصدقاؤك للحفاظ على سير الأمور، املأي معظم طبقك بالأطعمة الغنية بالألياف في وجبات الطعام (مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة) وركزي أيضًا على الأطعمة التي تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، مثل حبوب النخالة والمكسرات والفاصوليا والبطاطس، تتحرك الألياف غير القابلة للذوبان عبر الأمعاء بشكل سليم، مما يؤدي إلى تكوين كتلة وتمنع الإمساك.

خطة النظام الغذائي بعد الولادة أثناء الرضاعة الطبيعية

لا يوجد نظام غذائي خاص للأمهات المرضعات، يجب أن يحاولوا اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتين والدهون الصحية ، فأنت بحاجة إلى 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا أثناء الرضاعة الطبيعية للحفاظ على إمدادات جيدة من الحليب، ويتفق خبراء التغذية على أن هناك عناصر غذائية محددة ضرورية لطفلك الذي ينمو.