تداول 1469 طن بضائع و417 شاحنة و18 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب ـ رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1469 طن بضائع عامة ومتنوعة و417 شاحنة و18 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 990 طن بضائع عامة ومتنوعة 344 شاحنة و16 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 479 طن بضائع عامة ومتنوعة 73 شاحنة و 2 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و9 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و1 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و5 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 479 طن بضائع عامة و 2 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 990 طن بضائع عامة و1 ملاكي.

كما غادر مينا السويس السفينة أميرة بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة الي جدة بحمولة 30 ملاكي و استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكى.