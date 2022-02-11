اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تداول 1469 طن بضائع و417 شاحنة و18 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:36 ص
تداول 1469 طن بضائع و417 شاحنة و18 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1469 طن بضائع عامة ومتنوعة  و417 شاحنة و18 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 990 طن بضائع عامة ومتنوعة 344 شاحنة و16 ملاكي.
 
كما شملت حركة الواردات تداول 479 طن بضائع عامة ومتنوعة  73 شاحنة و 2 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و9 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و1 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و5 ملاكي . 
 
واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال  73 شاحنة بحمولة 479 طن بضائع عامة و 2 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 990 طن بضائع عامة و1 ملاكي.
 
كما غادر مينا السويس السفينة أميرة بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة الي جدة بحمولة 30 ملاكي و استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكى.
 

ميناء السويس

ميناء نويبع

موانى البحر الاحمر

موانئ البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موانئ البحر الأحمر: تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة

الخميس، 10 فبراير 2022 11:32 ص

تداول 2007 أطنان بضائع و454 شاحنة و81 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:15 ص

تداول 64526 طن بضائع و452 شاحنة و434 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:35 ص

تداول 1088 طن بضائع و354 شاحنة و28 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 06 فبراير 2022 11:07 ص

موانئ البحر الأحمر: تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة

الأحد، 06 فبراير 2022 09:45 ص

تداول 294 شاحنة و65 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة