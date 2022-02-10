موانئ البحر الأحمر: تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة

البحر الأحمر- عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة و 75 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 6963 طن بضائع عامة ومتنوعة 53 شاحنة و 31 ملاكي.

وشملت حركة الواردات تداول669 طن بضائع عامة ومتنوعة 360 شاحنة و 44 ملاكي ومتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة 9 ملاكى والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة والسفينة امل بحمولة 48 شاحنة و7 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 59 و9 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان وبريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة، وتصدير 53 شاحنة بحمولة 1363 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

كما غادر مينا السويس السفينة اميرة بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة إلى جدة بحمولة 30 ملاكي، كما استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكى.