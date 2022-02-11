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تداول 1469 طنا بضائع عامة ومتنوعة و417 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:52 ص
تداول 1469 طنا بضائع عامة ومتنوعة و417 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 1469 طن بضائع عامة ومتنوعة و 417 شاحنة و 18 سيارة ملاكي وشملت حركة الصادرات تداول 990 طن بضائع عامة ومتنوعة 344 شاحنة و 16 ملاكي.
 
كما شملت حركة الواردات تداول 479 طن بضائع عامة ومتنوعة  73 شاحنة و 2 ملاكي ومتواجد 10  سفن علي ارصفة الموانئ، وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 و 5 ملاكي . 
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال  73 شاحنة بحمولة 479 طن بضائع عامة و 2 ملاكي، وتصدير 66 شاحنة بحمولة 990 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.
 
كذلك  غادر مينا السويس السفينة اميرة بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة الي جدة بحمولة 30 ملاكي، و استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكي .
 
 
 
 
 

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