تحقيقات النيابة: المتهمان بسرقة السيارات بالمقطم نفذا 5 جرائم بنفس الطريقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى المقطم، أقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما سيارة من متحصلات وقائع السرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة باستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى، وعُثر بداخل السيارة على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما"- فرد خرطوش- طلقة لذات العيار.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج".

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ، وكذا ضبط "2 شاشة، 2 جهاز لاب توب، جهاز ميكرويف، 3 قطع مكبر صوت" من متحصلات وقائع السرقة.

باستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.