اليوم السابع
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تحرير 4758 مخالفة لسيارات لعدم تركيبها الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:59 ص
تحرير 4758 مخالفة لسيارات لعدم تركيبها الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

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حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية 4758  مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 98 سيارة ودراجات نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 2690 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
 
 
ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
 
1- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
 
3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.
 
5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
 
6- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.
 

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