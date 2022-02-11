بيطرى الشرقية يحصن 76 ألفا و490 رأس ماشية للوقاية من الجلد العقدى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرضى الجلد العقدى و جدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام والتى بدأت أعمالها فى الثانى والعشرين من يناير 2022 م قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الأسبوعين الأول والثانى من الحملة بتحصين 76 ألفا و490 رأس ماشية، ما بين تحصين 44 ألفا و 724 رأس أبقار ضد التهاب الجلد العقدى وتحصين31 ألفا و766 رأس أغنام ضد جدرى الأغنام وترقيم و تسجيل 3295 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى و جدرى الأغنام وتنفيذ 164 ندوة لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطرى، أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.