"بيطرى الشرقية" يكشف عن رش 82 ألفا و509 رؤوس ماشية وتجريع 46 ألفا و545 رأسا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه تنفيذاً لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتى تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب فى نشر الأمراض الوبائية فى الثروة الحيوانية، قامت إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات، خلال شهر يناير الماضى 2022م برش 82 ألفا و509 رأس ماشية وتجريع 46 ألف و 545 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه تم فحص وعلاج 10612 رأس بالوحدات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى إستمرار عمل الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، شدد ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بإستمرار بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.