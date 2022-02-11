جاء ذلك في بيان أصدره بوريل، عبر موقعه الرسمي، عقب قيامه بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف للرد على رسالته المكتوبة إلى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يوم 28 يناير الماضى.

وأضاف بوريل أن رسالته تناولت القضايا التي أثارها الوزير لافروف، وجددت عرض بروكسل لمواصلة الحوار مع روسيا حول سبل تعزيز الأمن.

وتابع "لدى الاتحاد الأوروبي سياسة خارجية وأمنية مشتركة وهدفنا هو العمل بشكل موحد بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك الرئيسي.. وهذا يشمل أيضا تنسيق الردود على الرسائل، حسب الطلب. والأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرار بشأن هذه الأمور. وأولئك المهتمون بتقسيمنا هم من يشككون في مثل هذا القرار" //على حد قوله//.