بوريس جونسون يسعى لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين

لندن (أ ش أ)

يسعى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين من خلال استئناف المحادثات التجارية العالقة منذ سنوات.

وذكرت مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية اليوم الجمعة، أنه تم تكليف وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة بتنظيم محادثات وزارية رفيعة المستوى مع الحكومة الصينية لأول مرة منذ عام 2018.

وأشارت المجلة أن القرار قد يثير رد فعل عنيف من نواب حزب المحافظين الذين يساورهم القلق بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين والتداعيات الأمنية لإقامة علاقات أوثق مع بكين.

ويجري مسؤولو الحكومة البريطانية مناقشات حول عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المملكة المتحدة والصين هذا العام.

وعُقدت مثل هذه الاجتماعات بين البلدين سنويًا حتى عام 2018، عندما تدهورت العلاقات الثنائية بسبب تصرفات بكين في هونج كونج.

وقال مسؤول حكومي إن جونسون شخصيا هو الذي يدفع لاستئناف المحادثات.

وتخطط حكومة المملكة المتحدة أيضًا لإعادة فتح مسار ثانٍ للمحادثات مع بكين هذا العام. فلقد طلب وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من المسؤولين إعادة إبرام القمة التجارية الكبرى "الحوار الاقتصادي والمالي بين المملكة المتحدة والصين"، والتي لم تُعقد منذ عام 2019.

وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ولقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 94.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الماضية.