اليوم السابع
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بتوجيهات من الرئيس السيسى:سفينة مساعدات مصرية تغادر ميناء دمياط إلى لبنان

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:36 ص
بتوجيهات من الرئيس السيسى:سفينة مساعدات مصرية تغادر ميناء دمياط إلى لبنان سفينة مساعدات مصرية تغادر ميناء دمياط للأشقاء فى لبنان
كتبت هند مختار

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بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان. 
 
 
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة. 
 
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(1)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(2)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(3)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(4)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(5)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(6)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(7)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(8)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(9)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(10)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(11)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(12)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(13)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(14)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(15)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(16)
 
سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان-(17)
 

 


لبنان

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

ميناء دمياط

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