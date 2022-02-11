بايدن يجتمع مع مستشاره للأمن القومي في غرفة العمليات لبحث الأزمة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع مع مستشاره للأمن القومي في غرفة العمليات لبحث الأزمة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، من أن الأمور يمكن أن تصبح مجنونة قريبا فى أزمة أوكرانيا، وحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد على الفور، فى الوقت الذى توجه فيه وزير الدفاع البريطانى إلى موسكو فى أحدث جولات الدبلوماسية.

وفى مقالة مع قناة NBC الأمريكية، قال بايدن إنه ينبغى على المواطنين الأمريكيين المغادرة، مكررا المغادرة الآن. وقال بايدن إنهم يتعاملون مع واحد من أكبر الجيش وفى العالم، وهذا موقف مختلف للغاية ويمكن أن تشتعل الأمور سريعا. وأكد بايدن فى المقابلة أنه لن يرسل أى قوات إلى أوكرانيا تحت أى ظرف، حتى لإنقاذ الأمريكيين فى حال الغزو الروسى، وقال إن هذه حرب عالمية، عندما يبدأ الروس والأمريكيين إطلاق النار على بعضهم البعض، إننا فى عالم مختلف للغاية.

وقال بايدن إنه "يأمل لو أن (الرئيس الروسى فلاديمير بوتين) أحمق بما يكفى للذهاب للحرب، أن يكون ذكيا بما يكفى لعدم فعل أى شىء يؤثر سلبا على المواطنين الأمريكيين".