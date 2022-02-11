أزمة أوكرانيا.. بايدن يحذر من تطور مجنون للأمور وبريطانيا تواصل الدبلوماسية

كتبت ريم عبد الحميد

حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن من أن الأمور يمكن أن تصبح مجنونة قريبا فى أزمة أوكرانيا، وحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد على الفور، فى الوقت الذى توجه فيه وزير الدفاع البريطانى إلى موسكو فى أحدث جولات الدبلوماسية.

وفى مقالة مع قناة NBC الأمريكية، قال بايدن إنه ينبغى على المواطنين الأمريكيين المغادرة، مكررا المغادرة الآن. وقال بايدن إنهم يتعاملون مع واحد من أكبر الجيش وفى العالم، وهذا موقف مختلف للغاية ويمكن أن تشتعل الأمور سريعا. وأكد بايدن فى المقابلة أنه لن يرسل أى قوات إلى أوكرانيا تحت أى ظرف، حتى لإنقاذ الأمريكيين فى حال الغزو الروسى، وقال إن هذه حرب عالمية، عندما يبدأ الروس والأمريكيين إطلاق النار على بعضهم البعض، إننا فى عالم مختلف للغاية.

وقال بايدن إنه "يأمل لو أن (الرئيس الروسى فلاديمير بوتين) أحمق بما يكفى للذهاب للحرب، أن يكون ذكيا بما يكفى لعدم فعل أى شىء يؤثر سلبا على المواطنين الأمريكيين".

وتوجه وزير الدفاع البريطانى بن والاس إلى مواطنته وزيرة الخارجية ليز تروس فى موسكو، حيث عقدت محادثات مع نظيرها الروسى سيرجى لافروف. وقال لافروف إن الاجتماع كان أشبه بحوار البكم مع الصم.. وذكرت تقارير أن والاس سيخبر نظيره الروسى سيرجى شويجو بأن غزو أوكرانيا سيكون موقف يخسر فيه الجميع.

وتأتى المناورة الدبلوماسية فى الوقت الذى زاد فيه توتر العلاقات الروسية الأوكرانية. حيث اتهم وزير الخارجية الأوكرانى موسكو بإظهار تجاهل صارخ للقواعد ومبادئ القانون الدولى بالتخطيط لاختبارات صواريخ فى البحر الأسود التى تقول كييف إنها ستجعل الملاحة البحرية مستحيلة هناك وفى بحر آزوف. وقد بدأت روسيا لتوها 10 أيام من التدريبات مع القوات البيلاروسية.



