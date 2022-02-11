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انطلاق فعاليات قمة "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس السيسى

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:08 ص
انطلاق فعاليات قمة "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس السيسى انطلاق قمة "محيط واحد"
كتب ـ محمد عبد المجيد

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انطلقت منذ قليل فعاليات قمة "محيط واحد" والتي تقام فى مدينة بريست الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد"، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث المهم تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجاري.
 

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