انطلاق المشروع القومى للدراجات الرياضية بتدريب أسبوعى بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بتنفذ المديرية فعاليات المشروع القومى للدراجات الرياضية عبر تدريب الوافدين لركوب الدراجات يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك تحت شعار (رياضتي - دراجتي)، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة، والتي تتماشى مع رؤية الوزارة في دعم ومساندة الشباب وتنفيذ البرامج التي تتوافق ومتطلباتهم.



وأضاف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الشباب والرياضة تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وذلك من خلال استخدام الدراجات يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة والوقود وغير مكلفة، وتشجع الشباب والمواطنين على اقتناء الدراجة في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.



وأوضح صلاح رشوان، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر تنفذ المشروع القومي للدراجات الرياضية، حيث يتم تدريب الوافدين الجدد لتعليم ركوب الدراجات الرياضية يوم الاثنين من كل أسبوع، وذلك من الساعة 4 مساء حتى الساعة 6 مساء بنادي التجديف بكورنيش الأقصر، والممارسة العامة على كورنيش النيل والشوارع الرئيسية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 6 مساء.



وشدد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، على أن الفعالية تهدف لتدريب الشباب والفتيات لتعلم ركوب الدراجات باحترافية والحصول على شهادة من الوزارة والمشاركة في المسابقات الرسمية للدراجات، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين للشباب والفتيات وتأتي الفعاليات برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





بدء تنفيذ المشروع القومي للدراجات الرياضية بتدريب أسبوعى





شباب ورياضة الأقصر تبدأ تنفيذ المشروع القومي للدراجات الرياضية

