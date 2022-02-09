رئيس جامعة العريش: تطوير العمل بمزارع الجامعة لتوفير إنتاج يخدم المجتمع

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، تطوير منظومة العمل بمزارع جامعة العريش لتوفير خدمة إنتاج يفيد المجتمع المحلى .

وأعلنت جامعة العريش فى بيان ، ان رئيس الجامعة تفقد مزرعة الجامعة الإنتاجية، وأثنى رئيس الجامعة على الجهد المبذول في القطاع والإنتاج المميز للمزرعة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الدواجن والسمان والأرانب وتسويقها بسعر مخفض وجودة عالية لرفع العبء عن كاهل المواطن السيناوي .

وطالب القائمين عليها بتكثيف الجهود لزيادة الإنتاجية، ودراسة امكانية تزويد المزرعة بمشروعات لتربية وتسمين الأغنام والأبقار لتكون مزرعة الجامعة مزرعة نموذجية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الجامعة ومد المجتمع بجميع إحتياجاته.

وسبق واعلنت جامعة العريش ان الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، استقبل المهندس سليمان العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ضمن تفعيل بنود البروتوكول المبرم بين جامعة العريش وجهاز خدمة المشروعات، وتقرر تحديد مواعيد ونوعية الدورات التدريبية لطلاب الجامعة تهدف إلى تنمية مهاراتهم و قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومواجهة الحياة العملية بعد التخرج وتعظم الاستفادة من الدراسات العلمية والعملية في حياتهم المستقبلية.

كما تم الاتفاق بالتعاون مع جهاز خدمة المشروعات على عمل معرض دائم داخل الجامعة لعرض منتجات الجهاز ومنتجات طلاب الجامعة لترسيخ خبرات الطلاب العملية وتسويق منتجاتهم وتأهيلهم لسوق العمل في حياتهم المستقبلية.