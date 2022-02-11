اليابان توافق على استخدام عقار فايزر لعلاج فيروس كورونا

طوكيو /أ ش أ/

منحت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، موافقتها على استخدام أقراص "باكسلوفيد" لعلاج فيروس كورونا والذى تنتجه شركة فايزر الأمريكية.

وبذلك يصبح عقار باكسلوفيد، ثانى دواء عن طريق الفم متاح لعلاج الإصابة الخفيفة بكوفيد-19 فى اليبان، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا فى حالات الإصابة مدفوعا بانتشار المتحور أوميكرون سريع العدوى، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

واتفقت الحكومة اليابانية مع شركة فايزر على شراء كمية تكفى لمليونى شخص من عقار باكسلوفيد خلال العام الجاري، وتم حتى الآن استيراد ما يكفى لـ 40 ألف شخص.

وقال وزير الصحة، شيجيوكى جوتو، للصحفيين: "سنقوم بتسليم (العقار) إلى المؤسسات الطبية يوم الاثنين"، مضيفا أن الحكومة ستسلم مزيد من الشحنات فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد وافقت فى ديسمبر الماضى على استخدام عقار "مولنوبيرافير" الذى طورته شركة "ميرك" الأمريكية لعلاج فيروس كورونا.