المستشار الألمانى يعلن اعتزام الحكومة تخفيف "قيود كورونا" الأسبوع المقبل

برلين أ ش أ

قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تخفف بعض قيود مكافحة وباء كورونا الأسبوع المقبل، وذلك رغم بلوغ الإصابات ذروتها.

وأضاف شولتس - فى خطاب ألقاه أمام مجلس الولايات - "أن التوقعات العلمية تبين لنا أن ذروة الموجة أصبحت واضحة.. وهذا ما يدفعنا باتخاذ الخطوات الأولى بحذر لإعادة الفتح ودراسة مزيد من الخطوات استعداداً للربيع".

جدير بالذكر أن ألمانيا قد سجلت 236 ألفاً و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فضلا عن تسجيل 228 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس.

يشار إلى أن إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد وصلت إلى 12 مليونا و68 ألفا و411 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 119 ألفا و685 حالة.