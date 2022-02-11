وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لا داعي لتعقيد المهمة، فهذه المهمة تتلخص في ضمان تنفيذ حزمة تدابير مينسك، التي تم توضيحها بدقة تامة في تسلسل معين، وهناك تم تحديد التزامات كل الأطراف"، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتمكن المتفاوضون وفق صيغة "نورماندي" من الاقتراب من إنجاز هذه المهمة.

وأضاف بيسكوف :" أن الجانب الأوكراني يفعل كل شيء ويقدم التفسيرات المختلفة من أجل عدم الوفاء بالالتزامات المحددة له في اتفاقيات مينسك".

يُذكر أن محادثات بين مستشاري قادة دول "رباعية النورماندي"، روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، جرت أمس الخميس في برلين. واستغرقت هذه المفاوضات قرابة تسع ساعات، لكن الأطراف فشلت في تحقيق نتائج والاتفاق على البيان الختامي، وذلفك بحسب وسائل إعلام روسية.