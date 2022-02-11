اليوم السابع
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القوى العاملة: بدء مقابلات ملتقى التوظيف لـ225 شاباً وفتاة للعمل ببورسعيد

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:01 ص
القوى العاملة: بدء مقابلات ملتقى التوظيف لـ225 شاباً وفتاة للعمل ببورسعيد مقابلات ملتقى التوظيف فى بورسعيد
كتبت ــ آية دعبس

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عقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، مقابلات ملتقى توظيف بحضور 225 شاباً وفتاة بمختلف المهن والتخصصات تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال التشغيل والتدريب في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
 
وافتتح السيد السنجابى مدير المديرية ملتقى التوظيف، مشيداً بإقبال الشباب فى ملتقى التوظيف ورغبتهم فى الحصول على وظيفة مناسبة ومشاركتهم فى الاستثمار بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية .
 
وأكد مدير المديرية، أن توجيهات وزير القوى العاملة ضرورة توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى وإدراجها ضمن أولويات عمل المديريات ،بهدف زيادة نسب التشغيل فى سوق العمل لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلي أنه تقدم للمقابلات الشخصية 225 شاباً وفتاة وقاموا بتحرير استمارات طلب التوظيف ، وتم قبول 60 من المتقدمين، وسيتم اختيار 70  في المهن الفنية ، وتم توجيههم لاستكمال الأوراق المطلوبة تمهيدا لتوقيع العقود، كما سيتم بحث باقى الطلبات ، وعقد لقاء آخر استكمالاً للملتقى فى الأسبوع القادم لتحديد المهن والوظائف التي لم يتم استيفاء المتقدمين لها، وتشكلت لجنة تلقي وبحث الطلبات من رانيا ماهر مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وإيمان شلبى مدير العلاقات العامة.
 
 

القوى العاملة

وظائف القوى العاملة

ملتقى توظيف ببورسعيد

وظائف

وظائف ببورسعيد

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