القبض على المتهم بقتل طالبة داخل شقتها في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل طالبة داخل منزلها في منطقة البراجيل بأوسيم، حيث تبين أنه ابن عمتها، عاطل يبلغ من العمر 20 سنة، وأنه جردها من ملابسها بالإكراه تحت تهديد السلاح، بعدما أغلق باب الشقة عليها، وعندما شاهد شقيقها قتلها وفر هاربا، بعد استيلائه على هاتفها المحمول.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقتولة داخل منزلها، بمنطقة البراجيل، انتقل الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني، وعثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة مصابة بطعنة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

كما لجأ رجال المباحث إلى فحص عدد من المشتبه بهم، والاستماع لأقوال والد ووالدة الضحية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة عقب الانتهاء من مناظرتها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن ابن عمة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث توجه لشقة المجني عليها مستغلا إقامتها بمفردها بعد خروج والديها للعمل، وهددها بسكين وأجبرها على خلع ملابسها محاولا الاعتداء عليها، وعندما شاهد شقيقها يقترب من المنزل، قتلها واستولى على هاتفها وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.