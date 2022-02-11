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الصحة العالمية: مرحلة كورونا الحادة تنتهي منتصف العام حال تلقيح 70% من الناس

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:38 م
الصحة العالمية: مرحلة كورونا الحادة تنتهي منتصف العام حال تلقيح 70% من الناس منظمة الصحة العالمية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المرحلة الحادة من وباء كورونا تنتهي في منتصف العام في حال تلقيح 70% من الناس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية منذ قليل.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت فى تقرير لها، أن قارة أفريقيا ستستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

 

وعلى صعيد لقاحات كورونا قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى، المدير الإقليمى لأفريقيا بمنظمة الصحة، أن القارة الأفريقية أصبحت أكثر ذكاء وأسرع وأفضل فى الاستجابة لكل طفرة من طفرات كورونا، وقال التقرير إن قارة أفريقيا تلقت حتى الآن حوالى 672 مليون جرعة من اللقاحات، 65% منها بتسهيلات من مرفق كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة، و29% عبر الصفقات الثنائية، و6% من صندوق اللقاحات التابع للاتحاد الأفريقى.

 


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