اليوم السابع
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السكرتير العام بقنا يتابع استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومى

الجمعة، 11 فبراير 2022 07:31 م
السكرتير العام بقنا يتابع استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومى السكرتير العام بقنا
قنا صابر سعيد

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أجرى المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة ميدانية بمعبد دندرة والطرق المؤدية إليه لمتابعة أعمال النظافة واستعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى 223 لمعركة البارود والتي تواكب الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة في الثالث من شهر مارس كل عام، رافقه المهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأنور جمال مدير عام ثقافة قنا، وأيمن هندي، مدير عام منطقة آثار قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأنور يس، مدير ادارة شئون المجالس بالديوان العام.

 

واستعرض السكرتير العام، كافة المقترحات والرؤى والترتيبات اللازمة للجهات المشاركة، ودور كل جهة في الاحتفال، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وتضافر كافة الجهود للانتهاء من وضع التصور النهائى لبرنامج الاحتفال مع العمل على تكثيف أعمال النظافة ودهان وتشجير أماكن إقامة الفعاليات ومراجعة كشافات الإنارة ورفع كفاءة الطريق المؤدى الي معبد دندرة حتى تظهر المحافظة فى أبهى صورها ليتمتع أهالي المحافظة باحتفالات متميزة هذا العام.

 

الجدير بالذكر أن التصور المبدئى للاحتفال سوف يتضمن زيارة قرية البارود ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة البارود التاريخية وإقامة حفل مُصغر بها، كما ستتضمن مهرجان للموسيقى والغناء بمعبد دندرة على غرار مهرجان عام 2020 مما يعكس اهتمام الدولة بالثقافة والآثار.


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اخبار محافظة قنا

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