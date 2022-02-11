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الرئيس السيسي: مصر تشارك فى مشاورات قانون البحار لحماية التنوع البيولوجى

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:43 م
الرئيس السيسي: مصر تشارك فى مشاورات قانون البحار لحماية التنوع البيولوجى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات النقل البحرى، ونعمل على حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية فى هذا المجال المهم. 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، أن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى على إطلاق مسار تفاوضى للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، فى مقدمتها البحار والمحيطات، وتشارك مصر فى المشاورات الجارية لقانون البحار من أجل التوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجى خارج نطاق الولاية الوطنية.

 


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

ايمانويل ماكرون

محيط واحد

مصر

أخبار مصر

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