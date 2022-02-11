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الرئيس السيسي بقمة "محيط واحد": التغير المناخى تحدٍ صعب يواجه العالم

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:49 م
الرئيس السيسي بقمة "محيط واحد": التغير المناخى تحدٍ صعب يواجه العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التغير المناخى التحدى الأصعب الذى يواجه العالم بما له من آثار سلبية تتطول شتى مناحى الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن هذه الآثار، مشيرا إلى أن البحار امتصت 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى بوتيرة متسارعة منذ سبعينات القرن الماضى بما ساهم فى ارتفاع مستوى الحمضيات فى المحيطات وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية. 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، أن هناك تهديد مستمر بسبب ارتفاع سطح المياه على مستوى البحار والمحيطات بما يؤثر على العديد من المناطق الساحلية فى مختلف دول العالم.


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

اخبار مصر

محيط واحد

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