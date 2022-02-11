اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: انضمام مصر إلى إعلان قمة بريست "حماية المناخ وقت العمل"

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:00 م
الرئيس السيسي: انضمام مصر إلى إعلان قمة بريست "حماية المناخ وقت العمل" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه تحت عنوان: "حماية المحيط وقت العمل"، وكذلك الانضمام إلى مبادرتى التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر، متابعا: "نتطلع إلى العمل فى إطار المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لتحقيق النتائج المرجوة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية: "أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا باتفاقية باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي من باريس: مؤتمر المناخ فى مصر يناقش الحفاظ على البحار والمحيطات

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:57 م

الرئيس السيسي بقمة "محيط واحد": التغير المناخى تحدى صعب يواجه العالم

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:49 م

الرئيس السيسي: مصر تشارك فى مشاورات قانون البحار لحماية التنوع البيولوجى

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:43 م

الرئيس السيسي: مصر تتخذ خطوات حثيثة للتوجه إلى الطاقة المتجددة

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:37 م

الرئيس السيسى: البحار والمحيطات مصدر هام للغذاء ومحفز للنشاط الاقتصادى

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:35 م

الرئيس السيسى يشارك فى فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:04 م

ماكرون: نعلن التزامنا من بريست بعمل أجندة دولية لحماية المحيطات

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:29 ص

انطلاق فعاليات قمة "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس السيسى

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة