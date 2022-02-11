الرئيس السيسي: انضمام مصر إلى إعلان قمة بريست "حماية المناخ وقت العمل"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه تحت عنوان: "حماية المحيط وقت العمل"، وكذلك الانضمام إلى مبادرتى التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر، متابعا: "نتطلع إلى العمل فى إطار المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لتحقيق النتائج المرجوة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية: "أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا باتفاقية باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات".