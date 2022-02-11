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الرئيسان السيسى وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:50 م
الرئيسان السيسى وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة بريست الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 
الرئيسان السيسى وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا
الرئيسان السيسى وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

 


السيسي

الرئيس السيسي

ماكرون

فرنسا

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