الذكرى الأولى لرحيل الفنان على حميدة.. شقيقه يروى ذكريات وتفاصيل عن حياته.. لايف

مطروح - حسن مشالي

أجرى "اليوم السابع" بثاً مباشراً، مع إسماعيل حميدة المذيع بإذاعة مطروح الإقليمية، فى الذكرى الأولى لرحيل شقيق الفنان الراحل على حميدة، صاحب أشهر أغنية شبابية " لولاكى " فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، والذى أحدث ثورة فى توزيع ألبومات الأغانى، والحاصل على الدكتوراه وكان يعمل أستاذ العود بمعهد الموسيقى العربية، الذى توفى يوم 11 فبراير من العام الماضى بعد معاناة من المرض..

وأوضح شقيق الفنان الراحل، أن الفنان الراحل ولد فى 16 إبريل سنة 1948 وهو نفس يوم ميلاد الموسيقار عمار الشريعى، والذى كان من أصدقائه المقربين.

وكشف العديد من الجوانب والمحطات فى حياة الفنان الراحل، من بينها أنه لحن وغنى النشيد القومى لمحافظة مطروح " مطروح يا أنشودة المستقبل " عند تحديد يوما للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة مطروح، فى ذكرى معركة وادى ماجد ونضال أبناء مطروح ضد الاحتلال الإنجليزى، عام 1915، وزار الرئيس الراحل محافظة مطروح وبتوجيه منه تم تلحين وغناء النشيد، فى ستديو محمد عبد الوهاب بمبنى الإذاعة والتليفزيون، كما شارك الفنان الراحل مع آخرين من أبناء مطروح، بتبنى تغيير موعد العيد القومى للمحافظة من 15 ديسمبر إلى 24 أغسطس، وذلك ليتم الاحتفال خلال موسم الصيف السياحى، خاصة مع عدم ملائمة الطقس للاحتفال فى فصل الشتاء.

وأضاف " حميدة " أن شقيقه حصل على الثانوية العامة فى مطروح، ثم انتقل ليكمل تعليمه فى الإسكندرية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية سراً، وأخبر والده والأسرة أنه التحق للدراسة فى معهد المعلمين ليصبح مدرساً, وأضاف بأن شقيقه كان دائما متفوقاً وتخرج بدرجات عالية، وكان الأول على دفعته، ثم انتقل لاستكمال تعليمه فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وتم تعيينه مدرساً للعود، وسافر للعمل فى الكويت لمدة 3 سنوات، وبعدها عاد للعمل بالمعهد وحصل على درجة الدكتوراه، وظل يعمل فى معهد الموسيقى العربية إلى قبل مرضه ووفاته، ودرس آلة العود للعديد من الفنانين وكبار نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والدول العربية.

وأشار "حميدة "، إلى أن شقيقه كان يساعد ويمد يد العون سراً للكثيرين، كما ساعد عددا من أبناء مطروح فى استكمال تعليمهم، وأن مرض شقيقه قبل وفاته، كشف مدى الحب والوفاء من أبناء مطروح جميعاً لشقيقه، الذى كان صديقاً للجميع، وكريماً ومضيافاً، لدرجة أنه كان يخصص شقة لضيافة أهالى مطروح المترددين على القاهرة، للدراسة أو العلاج أو تأدية الخدمة العسكرية، للإقامة فيها، فى نفس العمارة التى يسكن فيها، فى شارع البحر الأعظم فى الجيزة.

يذكر أن على حميدة شارك فى التمثيل فى عدد من الأفلام وله العديد من الأغانى، وكان أشهرها أغنية " لولاكى ما حبيت" التى حققت أعلى نسبة توزيع فى مصر والوطن العربى فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، وحققت نجاحاً كبيراً.