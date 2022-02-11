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"الأوقاف" تشدد على ألا تزيد خطبة الجمعة عن 10 دقائق وموضوعها "مخاطر الطلاق"

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:00 ص
"الأوقاف" تشدد على ألا تزيد خطبة الجمعة عن 10 دقائق وموضوعها "مخاطر الطلاق" صلاة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد فى المحافظات خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "مخاطر الطلاق"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، ونشرت نصه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وموقعها الإلكترونى، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
 
فى سياق متصل تنطلق فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تضم 10 علماء، إلى إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا)، بمحافظة القاهرة، للحديث والتوعية بمخاطر الطلاق.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقها الإلكترونى، موضوعات خطب شهر فبراير 2022م- رجب 1443هـ، حيث جاء عنوان خطبة الجمعة الأولى - 4 فبراير 2022م - 3 رجب 1443هـ "مفهوم الأشهر الحرم"، والجمعة الثانية - 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ: "مخاطر الطلاق".
 
فيما حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة الثالثة - 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، والجمعة الرابعة - 25 فبراير 2022م - 24 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".
 
وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا ، منها 483 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و84 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 

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