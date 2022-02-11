اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استمرار تأهيل "النصر للسيارات" استعدادا لتصنيع أول سيارة كهربائية بمصر

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:00 ص
استمرار تأهيل "النصر للسيارات" استعدادا لتصنيع أول سيارة كهربائية بمصر النصر للسيارات - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام مساعيها لإبرام اتفاق مع شركة صينية لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، وذلك بالتعاون مع الشركة التى سيقع عليها الاختيار وشركة النصر للسيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، حيث إنه من المتوقع إعلان التفاصيل خلال الأيام المقبلة فور نجاح المكتب الاستشارى الألمانى فى اتمام الاتفاق مع الجانب الصيني.

وأشار مصدر بشركة النصر للسيارات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعمال تأهيل شركة النصر للسيارات مستمرة ولم تتوقف منذ فشل الاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية ؛لتصنيع السيارة نصر e70 ، لافتة إن الشركة باتت جاهزة لاستقبال عملية تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة فور الاتفاق مع الجانب الصيني.
 
وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم يتم إخطار الشركة بتوقيع الاتفاق الجديد، وبالتالى فإن المفاوضات جارية مع واحدة من كبري شركات تصنيع السيارات الصينية بحسب ما تم إعلانه.
 
وأشار إلى أن الشركة جاهزة لتصنيع سيارة أو مركبة كهربائية أخرى، سواء بالتعاون مع الصين أو كوريا الجنوبية شريطة توافر الـ"نو هاو" ومعدات المصنع الجديد، بعدما تم تأهيل أحد المصانع لاستقبال المعدات الجديدة.
 
يشار إلى أن مصر تسعى لتصنيع العديد من المركبات بالكهرباء تماشيا مع التوجه العالمى للحد من الانبعاثات الضارة يالبيئة، واستبدال التوكتوك بمركبة كهربائية.

السيارات الكهربائية

تصنيع سيارات كهربائية

النصر للسيارات

قطاع الاعمال العام

شركه النصر للسيارات

أول سيارة كهربائية فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تدخل عصر تصنيع السيارات الكهربائية 2023 بتوجيهات الرئيس السيسى.. تأهيل شركة النصر للسيارات وتجهيزها للصناعة الحديثة ووزارة قطاع الأعمال تتجه للصين لاختيار شريك جديد.. والكهرباء تنتهى من وضع تسعيرة الشحن

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:00 م

وفاة الدكتور عادل جزارين الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات عن 95 عامًا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:42 م

تحقيق الحلم.. مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر بالتعاون مع الصين.. الانتهاء من تجهيز مصنع ومركز صيانة بالنصر للسيارات.. ومصادر: مفاوضات الحصول على 2 مليار جنيه لتدشين المشروع مستمرة مع البنوك

الخميس، 04 نوفمبر 2021 02:00 م

النصر للسيارات: تجارب تشغيل نصر E70 الكهربائية مبشرة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة