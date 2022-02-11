اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 11:03 ص
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استئناف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وميناء الصيد ببحيرة البرلس

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:03 ص
استئناف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وميناء الصيد ببحيرة البرلس انطلاق المراكب في رحلات صيد لتحسن الأحوال الجوية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق رحلات الصيد، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس شمال المحافظة، بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي ، إشارة من ميناء البرلس، استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة يومين، وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس، موجها رؤساء المدن والوحدات القروية بالتواجد المستمر، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع مياه الأمطار المتبقية من آثار هطول الأمطار أمس بالمناطق الشمالية بالمحافظة.

 

كفر الشيخ

حركة ملاحة

حركة الصيد

محافظة كفر الشيخ

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بحيرة البرلس

صيادين

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