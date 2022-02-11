اليوم السابع
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ارتفاع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز لـ287 ألف طن فى أكتوبر الماضى

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:00 ص
ارتفاع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز لـ287 ألف طن فى أكتوبر الماضى انتاج البوتاجاز - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 287 ألف طن، مقابل 283.3 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 3.7 ألف طن.

وجاء ارتفاع الاستهلاك المحلي من البوتاجاز بالتزامن مع حجم الواردات المصرية من البوتاجاز والتي ارتفعت أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر أكتوبر الماضي، نحو 179 ألف طن، مرتفعا من 161 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 18 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن معدلات الإنتاج شهدت ارتفاعا مماثلا في نفس الفترة، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 142.7 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 140.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 2.1 ألف طن.

وبلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز نحو 280 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 274.1 ألف طن فى شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت 5.9 آلاف طن، وترتب على زيادة الاستهلاك ارتفاع فى معدلات الاستيراد، حيث بلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز نحو 154.2 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 119 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 35.2 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 155 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 155.2 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019


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