ابنة عبد السلام أمين فى ذكرى رحيله: قضى مُعظم طفولته فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت غادة عبد السلام أمين، ابنة المؤلف والشاعر الغنائى الكبير الراحل عبد السلام أمين، والذى تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيله الـ21، إن والدها قضى مُعظم طفولته فى كفر الشيخ وكان حريصاً على التواصل مع أفراد أُسرته فى مسقط رأسه ببيلا، ولا يترك أى مُناسبة إلا ويحضر للمُشاركة بها.



وأوضحت "أمين" أن والدها الراحل تنقل بين كفر الشيخ والمنصورة والإسكندرية إلى أن استقر فى النهاية بالقاهرة والتى كانت منها شهرته، مُؤكدةً إن والدها الشاعر عبد السلام أمين كان عاشقاً للتدبر والتفكير فى كل شئ، حتى ولو جملة سمعها، مُستشهدةً بواقعة حدثت له فى سن العاشرة أثناء حضوره حلقة من حلقات الذكر الصوفي فى مسقط رأسه بكفر الشيخ أنه وقف عند جملة قالها المُنشد "شجر الجلالة من التوحيد بيتمايل"، وأنه ظل يُفكر فيها طويلاً.



وذكرت "أمين"، إن والدها الراحل عبد السلام أمين قام بتأليف عدد كبير من أوبريتات "الليلة المُحمدية"، وأوبريتات احتفالات "نصر أكتوبر المجيد"، وغيرها من الأغانى الوطنية، لافتةً أن والدها كان عاشقاً لمصر، وكل حرف كان يكتبه يُعبر عن مصريته الشديدة، مُشيرةً إلى أن والدها انتهى قبل رحيله من كتابة مسلسل "رابعة العدوية" الذى قضى سنوات فى كتابته وأعاد صياغته ثلاث مرات حتى وصل إلى شكل يرتضيه، إلا أن المسلسل لم يخرج للنور حتى الآن.



ومن جانبها، أضافت أسما أمين، نجلة ابن عم المؤلف والشاعر الغنائي الراحل عبد السلام أمين، أن الراحل كان له 10 شقيقات منهم الحاجة فهيمة أمين، الشهيرة بـ"أم أمين"، زوجة ابن عمهم الموسيقار الراحل محمد الموجى، كما كان له شقيق واحد وهو الموسيقار الراحل حلمى أمين، نقيب الموسيقيين الأسبق، وكان الراحل مُتزوجاً من السيدة صفية هانم عبد الرحمن المعداوى، وكانت من بيلا أيضاً.



وتابعت "أمين"، أن عمها الراحل كان طيب القلب، وكان دائماً على تواصل مع إخوته وأبناء أخوته وأبناء عمومته فى بيلا، وأنه رحمه الله كان بمثابة الأب بالنسبة لهم جميعاً، مُستطردةً: "عمى عبد السلام ابن عم والدى وفى نفس ذات الوقت خال والدتي أخو جدتي الحاجة زكية الله يرحمها، وكان طيب جداً وحنين ومُتواضع، وكان دايماً يشاركنا أفراحنا وأحزاننا وينزل بيلا باستمرار، وكان له عم مُقيم فى المحلة إللى هو جدي أبو والدي الحاج عبد الحميد أمين، الله يرحمه، وكان دايماً يزوره ويصل رحمه، وكان كل ما يشوف عمه يبكى ويقول بشم فيه ريحة أبويا، ومعدش حد فاضل من أخواته غير أخته الحاجة أسما، ومُقيمة فى القاهرة، ودايماً تتواصل معانا وتسأل علنا".



وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ21 على رحيل المؤلف والشاعر الغنائى الكبير عبد السلام أمين، أحد أهم وأشهر المؤلفين والشعراء فى مصر والعالم العربى، الذى وافته المنية فى 11 فبراير من عام 2001م، عن عُمر يُناهز الـ65 عاماً.

وُلد عبد السلام أمين، المُؤلف والشاعر الغنائى المصرى، فى 1 يناير عام 1936م، فى بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن الكريم فى عُمر ست سنوات مما شجع والده على إلحاقه بالمعهد الدينى بالمنصورة، ثم تغير مسار تعليمه بعد ذلك فالتحق بالتعليم الثانوى العام، حتى التحق بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

حصل "أمين"، على ليسانس الآداب عام 1962م، وعُين مُعيداً بقسم اللغة العربية، ثم حصل على دبلومة الدراسات العُليا فى الآداب العربية عام 1965م، ونظراً لتميزه الأدبى والثقافى عُين مُلحق ثقافى بالعاصمة الإيطالية روما قبل أن يتفرغ للتأليف.

بدأ " أمين"، الكتابة وهو لا يزال فى مرحلة الدراسة، فكتب لإذاعة الإسكندرية التى قدمت له العديد من الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى العديد من الأوبريتات والأغنيات، ومن إذاعة الإسكندرية اتجه إلى القاهرة عام 1958م، وهناك لمع نجمه أكثر وزادت شهرته.

قدم "أمين"، أشهر الأغانى العاطفية والوطنية لكبار المُطربين والمُطربات مثل: صباح، وشادية، ووردة الجزائرية، وياسمين الخيام، وميادة الحناوى، بالإضافة إلى العديد من المُطربين، فضلاً عن أوبريت "إخترناه وبايعناه" والذى كتبه دعماً للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى عام 1999م عقب ترشّحه لولاية جديدة رابعة، كما كتب العديد من الأدعية والقصائد الدينية والتى أنشدها الشيخ سيد النقشبندى، وتُذاع باستمرار فى شهر رمضان المُبارك وفى كل المُناسبات الدينية، وقدم أيضاً لمسرح الأطفال عدد من الأوبريتات الغنائية منها: "السندباد والأمير"، و"حمادة ونانا"، و"شهر زاد"، و"توتة وسمسم".

لـ"أمين"، العديد من الأغانى التى غنتها ليلى نظمى، وكتب أيضاً أغانى مسلسل الأطفال الشهير "أجمل الزهور" والتى قدمته نجوى إبراهيم، كما كتب أغنيات العديد من المسرحيات من بينها: "جحا يحكم المدينة"، و"العالمة باشا"، و"روحية اتخطفت"، و"عطية الإرهابية"، ولحن له أشهر المُلحنين منهم محمد الموجى، وسيد مكاوى، وحلمى بكر، ورفيق مشواره عمار الشريعى، وغيرهم.

كتب "أمين"، العديد من أشهر المسلسلات الإذاعية مثل: مسلسل "الأوائل فى الإسلام" ، و"الخلفاء الراشدين" ، و"إمام التابعين"، و"الشعراء والحُب"، و"الحنفاء"، و"سلسلة أولو العزم"، وغيرها، ومن أعماله فى مجال التاريخ الإسلامى التليفزيونى مسلسلات "عُمر بن عبد العزيز" ، و"هارون الرشيد"، و"تحت ظلال السيوف"، و"ذو النون المصرى"، و"الزهرة والسيف"، و"قاهر الروم"، و"آخر المماليك"، و"صدق وعده"، بالإضافة إلى سلسلة فوازير "ألف ليلة وليلة" التى قدمها مع المخرج فهمى عبد الحميد لسنوات عديدة.

حصل "أمين"، على وسام الاستحقاق من طبقة فارس من الحكومة الإيطالية، كما حصل على ميدالية العمل المُتميز وشهادة تقدير فى العيد الفضى للتلفزيون المصرى، وحصل على ميدالية العمل المُتميز وشهادة تقدير فى العيد الماسى للإذاعة المصرية، وشهادة تقدير من مجلس نقابة المهن السينمائية، وجائزة نجيب محفوظ وهى أعلى جائزة تمنحها الدولة فى السيناريو والآداب، كما تقلد عدد من المناصب ومنها عضو لجنة النصوص الإذاعية، وعضو فى نقابة المهن السينمائية، وعضو فى اتحاد كُتاب مصر.

تعرض عبد السلام أمين إلى أزمة صحية حادة سافر بسببها للعلاج فى باريس، إلا أن حالته تدهورت ووافته المنية فى مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 2001م، ودُفن بالقاهرة، بعد أن ترك تراثاً قيماً من الأعمال الفنية والغنائية الخالدة.

وينتمى "أمين"، إلى عائلة فنية موسيقية كبيرة، فشقيقه المُلحن الراحل حلمى أمين، نقيب الموسيقين سابقاً، وابن عمه المُوسيقار الراحل محمد الموجى، وزوج شقيقته الكُبرى، وابن عمه أيضاً المُلحن الراحل إبراهيم رأفت.