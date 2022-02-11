اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:28 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

 

وتبين إصابة 8 مواطنين في انقلاب السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي السيارة وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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