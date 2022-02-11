إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالى

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وتبين إصابة 8 مواطنين في انقلاب السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي السيارة وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.