مصابو انقلاب سيارة من أعلى "الإقليمي" بمنشأة القناطر يكشفون كواليس مصرع شخصين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الإقليمي في منشأة القناطر، وذكروا عقب تحسن حالتهم الصحية، أنهم يعملون بإحدى الشركات، وفوجئوا قبل كارتة تحصيل الرسوم باختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص التابعة للشركة.

وذكروا أن السيارة انقلبت بأرض زراعية، ما أسفر عن مصرع اثنين من زملائهم، وإصابة 6 أشخاص آخرين، واستمع رجال المباحث لأقوال السائق المصاب، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة من أعلى الطريق الدائري الإقليمي في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الشركات، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 6 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.