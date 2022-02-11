اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
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إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند بانقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات بطريق أسيوط الغربى

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:44 ص
إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند بانقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب ضابط وأمين شرطة ومجند فى حادث انقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات بطريق القاهرة أسيوط الغربى وتم إسعاف المصابين بمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربى ووجود مصابين وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات بطريق أسيوط الغربى اتجاه أسيوط قبل مدخل دمو ب 4 كم وتبين إصابة كل من ملازم أول محمد إبراهيم رشاد، وتم إسعافه بمكان الحادث وأحمد محمد صبره 33 سنة أمين شرطة ومقيم بالوادى الجديد وحسنى رمضان حسنى 26 سنة مجند ومقيم بالإسكندرية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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