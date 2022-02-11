إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة وإجمالي التنفيذ يصل 101 حالة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما أسفر عنه إزالة 13 حالة تعدي ومخالفات مباني على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز الرياض،لافتاً إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات، وفقاً للجدول الزمني الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 101 قرار إزالة، منهم 100 قرار على مساحة 8 أفدنة و20 قيراط و10 أسهم و قرار على مساحة 140 مترا بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.



و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة جمال يونس، رئيس المركز، حملة لإزالة 13 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى مركز الرياض وجاري تنفيذ قرارات الإزالة وبقية قرى ومدن المحافظة. وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.



ازالة التعديات على املاك الدولة بالرياض



ازالة التعديات على املاك الدجولة ضمن الموجه 19



جانب من ازالة التعديات بالرياض ضمن الموجه 19



جانب من ازالة التعديات بالرياض