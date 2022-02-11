إحالة 23 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة أمس الخميس، حملات تفتيشية مكثفة بالمرور على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية .

أسفرت تلك الحملات عن إحالة 18 من العاملين بالإدارة الصحية والزراعية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى.

كما تم إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة اورين بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.