أنشطة توعوية وورش سباكة لأهالى كفر الشرفا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ندوات توعية وورش سباكة وحملات ميدانية لأهالى كفر الشرفا بمركز تلا لتوعية الأهالى بأهمية ترشيد المياه وذلك لنشر الوعى المائى والتثقيف بأهمية الصرف الصحى للقرية.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من هذه الندوات هو توعية الأهالى بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.

وأضاف نجيب، أن إدارة التوعية تستهدف أيضًا أماكن التجمعات مثل القوافل الصحية والمساجد والجمعيات الأهلية والمدارس والكنائس حتى تحقق الإنتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة ويكون للتوعية مردود إيجابي على الأرض وحتى يشعر المواطن بأهمية هذا المرفق الحيوى والحفاظ عليه خاصة أن نعمة المياه التى أنعم الله بها على مصرنا الحبيبة لا يعرف قدرها كثير من المواطنين خاصة الذين يقومون بإهدارها واستعملها فى الأغراض غير المخصصة لها.

وأشار إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار.